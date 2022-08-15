«Будё-Глимт» — «Динамо» З. Травма Никиты Хайкина усложнит жизнь мучителю Жозе Моуринью

16 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех хорватов оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Динамо» З 16 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб (16.08.2022)

Меньше чем через месяц стартует групповой этап Лиги чемпионов. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. 16 августа состоятся три первых матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия, померяются силами местный «Будё-Глимт» и загребское «Динамо».

За последние несколько лет «Будё-Глимт» заметно прогрессировал под руководством Хьетиля Кнутсена. В 2020 и 2021 годах он выиграл чемпионат Норвегии. А в прошлом сезоне клуб добрался до четвертьфинала Лиги конференций, где уступил лишь «Роме» Жозе Моуринью. К слову, римляне стали победителями соревнования.

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Как мы помним, до четвертьфинала норвежцы дважды сталкивались с римлянами на групповом этапе Лиги конференций. Сначала они одержали над итальянцами крупную победу — 6:1, а затем сыграли с ними вничью — 2:2. В первом четвертьфинальном противостоянии на домашнем стадионе подопечные Хьетиля Кнутсена вновь одолели «Рому» — 2:1. А вот в ответной игре потерпели разгромное поражение — 0:4.



Клуб из Будё зарекомендовал себя как неуступчивого оппонента, знающего толк в результативной игре. В текущей квалификации Лиги чемпионов его успехи пока очень впечатляют. Во втором квалификационном раунде соревнования он разделался с «Линфилдом» (8:1 по сумме двух встреч). А в третьем квалификационном раунде турнира одолел литовский «Жальгирис» (6:1 по сумме двух игр).

Вот только в ответном противостоянии с литовцами получил травму основной голкипер «Будё-Глимт» — Никита Хайкин. Сможет ли он принять участие в грядущем матче — пока неизвестно. А если и сможет, то как проведёт матч с повреждением? Сдаётся, к грядущем матчу клуб из Будё подходит в ослабленном виде. Хайкин играл огромную роль в успехах «Будё-Глимт», радуя сейвами. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.



Загребское «Динамо», в свою очередь, давно является постояльцем группового этапа соревнований УЕФА и гегемоном чемпионата Хорватии. За последние 16 розыгрышей первенства клуб 15 раз становился чемпионом страны. Стоит заметить, что у него очень хорошая футбольная школа, которая регулярно выпускает талантливых футболистов.

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Особенно здорово развита атакующая линия команды из Загреба. За первые пять туров текущего розыгрыша синие наколотили 17 мячей. А за первые четыре встречи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов они забили девять мячей. Два из них записал на свой счёт Мислав Оршич, выступающий за сборную Хорватии.



Успехи национальной команды Оршича многое говорят о чемпионате Хорватии и уровне её игроков. На грядущий розыгрыш чемпионата мира она сумела досрочно добыть путёвку. За 10 противостояний группового этапа соревнования «шашечные» потерпели только одно поражение — от Словении (0:1). Также они сыграли вничью с Россией (0:0) и Словакией (2:2). В остальных встречах одержали победы.



Выявить фаворита в грядущем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У норвежской дружины менее сильный состав, но в прошлом сезоне она доказала свою состоятельность и неуступчивость, дав бой крепкой «Роме». Встреча состоится в Будё, что даёт солидное преимущество подопечным Кнутсена. Однако, возможно, они будут ослаблены отсутствием Никиты Хайкина.

Как бы там ни было, с результативностью полный порядок у обоих коллективов. Несмотря на то что это только первый матч, думаем, сыграет ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.76. В конце концов, обе команды предпочитают играть в остроатакующий футбол. Неоднократно они забивали много голов крепким оппонентам. Посмотрим, сколько наколотят друг другу.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Динамо» З 16 августа 2022 года

«Будё-Глимт» имеет меньше резервов, но его футбол при Кнутсене очень впечатляет. Норвежский специалист несколько раз сумел перехитрить Жозе Моуринью, что уже говорит о его опытности и высоком уровне. Однако без Хайкина шансы на победу над мощным загребским «Динамо» падают на глазах. Как-никак, хорватский футбол прогрессирует, о чём свидетельствуют и результаты выступлений сборной на международной арене. Полагаем, матч получится результативным и интересным.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.76.

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