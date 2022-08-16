«Верона» — «Наполи»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Кварацхелия

В матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2022/2023 «Верона» разгромно проиграла «Наполи». Игра состоялась на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне.

Спаллетти оценил дебют Кварацхелии в Серии А.

Зрители увидели семь голов, хотя счёт был открыт только на исходе получаса игры. Неаполитанцы победили со счётом 5:2.

В составе «Наполи» по разу отличились Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. Кварацхелия также отметился результативной передачей. В составе «Вероны» по одному голу провели Кевин Ласанья и Тома Анри.

Кварацхелия провёл на поле 68 минут и был заменён на Элифа Элмаса. Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» забил гол и отдал результативную передачу в дебютной игре Серии А.

Во 2-м туре итальянской Серии А «Наполи» встретится с «Монцей», а «Верона» сойдётся с «Болоньей».

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