Букмекеры назвали фаворита РПЛ после завершения 5-го тура

Букмекеры обновили линию на чемпиона Российской Премьер-Лиги после завершения 5-го тура.



Зарема Салихова объяснила, почему негативно относится к Fan ID.

Турнирную таблицу с 13 очками единолично возглавляет «Спартак». По 11 баллов набрали «Зенит» и «Ростов». 10 очков на счету ЦСКА, по девять баллов в активе имеют «Сочи» и московское «Динамо».

Главным претендентом остаётся «Зенит». Заключить пари на победу подопечных Сергея Семака предлагается с коэффициентом 1.40. Следом идёт «Спартак», ставки на красно-белых принимаются за 8.00.

Тройку фаворитов замыкает ЦСКА, победа команды Владимира Федотова идёт за 11.0. На московское «Динамо» выставлен коэффициент 12.0.

Успех «Ростова» и «Сочи» идёт за 40.0. Чуть ниже оцениваются шансы «Краснодара»: вероятность триумфа «быков» оценена в 50.0.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли четыре предыдущих первенства страны.

Марио Фернандес может возобновить карьеру в сентябре.

Итальянский инсайдер Романо рассказал о положении Криштиану Роналду.

Жена Ари: он очень любит Россию и ещё может вернуться.

Новый президент РПЛ: начинаю другую жизнь!

Ройс раскритиковал трансферную политику дортмундской «Боруссии».

Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Адана Демирспор».