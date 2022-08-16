Букмекеры назвали фаворита РПЛ после завершения 5-го тура

Букмекеры обновили линию на чемпиона Российской Премьер-Лиги после завершения 5-го тура.
Зарема Салихова объяснила, почему негативно относится к Fan ID.
Турнирную таблицу с 13 очками единолично возглавляет «Спартак». По 11 баллов набрали «Зенит» и «Ростов». 10 очков на счету ЦСКА, по девять баллов в активе имеют «Сочи» и московское «Динамо».
Главным претендентом остаётся «Зенит». Заключить пари на победу подопечных Сергея Семака предлагается с коэффициентом 1.40. Следом идёт «Спартак», ставки на красно-белых принимаются за 8.00.
Тройку фаворитов замыкает ЦСКА, победа команды Владимира Федотова идёт за 11.0. На московское «Динамо» выставлен коэффициент 12.0.
Успех «Ростова» и «Сочи» идёт за 40.0. Чуть ниже оцениваются шансы «Краснодара»: вероятность триумфа «быков» оценена в 50.0.
Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли четыре предыдущих первенства страны.
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