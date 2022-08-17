«Динамо» Киев — «Бенфика»: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Динамо» (Киев) – «Бенфика».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.



«Встреча обещает быть очень и очень напряжённой. Два раунда на пути к этому матчу прошло киевское «Динамо». В упорной борьбе прошли две команды.

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В последнем раунде был очень сильный австрийский «Штурм». А до этого – тоже сильный «Фенербахче». Хотя нужно отметить, что «Динамо» уже давно не имеет практики в чемпионате Украины. Немногие верили, что команда до этой стадии доберётся. Но они здесь.



«Бенфика» спокойно прошла «Мидтьюлланн» в предыдущем раунде, никаких проблем с датчанами не возникло. В чемпионате Португалии уже сыграны два матча, в которых «Бенфика» тоже держит планку.

Команда одержала две сухие победы, взяла шесть очков из шести возможных. Это очень сыгранная и очень опытная команда. Она находится в тонусе и готовы побеждать.

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Прекрасно помню её матчи в прошлом году со «Спартаком». За это время команда не сильно изменилась. Она здорово играет в обороне, а в атаке есть индивидуально сильные футболисты, которые всегда могут решить исход матча.



Думаю, что встреча со стороны гостей пройдёт очень спокойно. Команда будет пытаться в первую очередь не пропустить, а свой гол они всегда найдут.



Именно «Бенфика» мне видится фаворитом матча, но я допускаю, что будет малорезультативная ничья 0:0 или 1:1», — сказал Мор.



Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Динамо Киев» — «Бенфика».



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