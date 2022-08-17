Канада — Швейцария: ставка Максима Лебедева на четвертьфинал МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада — Швейцария.



Ставка: победа Канады с форой (-4.5) за 1.43.



«Самый предсказуемый матч среди всех четвертьфиналов. После того как сборная Швейцарии пробилась в плей-офф, кое-как умучив лишь в третьем периоде совершенно никакушечную сборную Австрии, размышлять о швейцарских перспективах в четвертьфинале с Канадой, которая ещё и во всех отношениях будет выступать в качестве хозяев, может только большой фантазёр.

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В данной ситуации я даже не могу представить себе фантастическую ситуацию, при которой к сборной Швейцарии может прийти успех. Даже если сборная Канады будет пьяная вся, даже если вся будет с большого бодуна, причём настолько большого, что родоначальники сами не смогут завязать себе коньки, они всё равно обязаны обыгрывать такую Швейцарию, которая приехала к ним на этот чемпионат мира.

А поскольку сборная Канады на домашнем чемпионате мира, да ещё в ситуации, когда необходимо возвращать на родину титул, ныне принадлежащий команде США, точно не будет ни пьяной, ни с бодуна, то швейцарцам можно посочувствовать.

Они сыграли на этом турнире как смогли. Они выполнили главную задачу и сохранили место в элите. А за поражение от канадцев в плей-офф теперь не ругают даже в России.



В общем, всё тут понятно. А поскольку понятно не только нам, но и умным букмекерам, то на ставку за победу «кленовых» без слёз не взглянешь, зато она будет гарантированной. И тут надо смотреть не просто на победу, а думать о том, сколько родоначальники швейцарцам насыплют от щедрот своих. Полагаю, что канадское преимущество будет от четырёх шайб и выше. Дал бы и шесть, но это уже рискованно», — сказал Лебедев.

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