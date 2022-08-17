США — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала МЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею США — Чехия.



Ставка: победа США с форой (-3) за 1.90.



«Чехия осталась верна себе, и этот сценарий чешского выступления на чемпионате мира (причём в любом возрасте) уже стал изрядно утомлять. То есть чехи начинают с одного-двух приличных матчей, после чего вокруг них щебечут птички о новой и перспективной сборной Чехии.

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Но дальше всё это куда-то пропадает, в плей-офф чехи за счёт бодрого старта всё-таки выходят, но там тихо булькают в четвертьфинале. После чего вновь начинаются разговоры о затянувшейся смене поколений, притом что в НХЛ играют три сборные Чехии и все там отнюдь не на последних ролях.



В общем, чехи остаются верными себе, а это означает, что на данном чемпионате мира они уже наигрались и действующим чемпионам не составит труда пройти в полуфинал. Следует ли нам оставлять вероятность того, что чехи могут прыгнуть выше головы, более того, следует ли рисковать со ставками в этом направлении?



Ответ прост: ни в коем случае. По крайней мере, не с этой сборной Чехии, где, скажем честно, не на кого и глаз положить. И не с этой сборной США, которая на молодёжных чемпионатах мира не проигрывает уже 10 матчей. А последней командой, которой удалось «звёздно-полосатых» сокрушить, была молодёжная сборная России, сделавшая это на старте предыдущего МЧМ.



Но самое главное заключается в настрое. Чехи во всех возрастах уже который год на льду откровенно мучаются. Американская молодёжь играет в охотку, ей такой хоккей в кайф. От настроения в плей-офф зависит практически всё, именно поэтому чехи обречены. Безусловная и однозначная победа команды США, в основное время, с преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

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