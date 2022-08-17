Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Бенфика» с коэффициентом 3.95

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) — «Бенфика». Игра состоится на нейтральном поле, в Польше.

Ставка: ничья за 3.95.

Соперники прекрасно знают друг друга, ведь в 2021 году они попали в одну группу Лиги чемпионов. «Бенфика» выиграла на своём поле со счётом 2:0, а в Киеве команды обошлись без голов.

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Киевляне бодро провели предсезонную подготовку, недостатка в именитых оппонентах не было. Квалификация в Лиге чемпионов для «Динамо» началась с турецкого «Фенербахче». В основное время дважды сыграли вничью, в дополнительное время забили решающий мяч. Без доли везения не обошлось, турки действовали активнее.

Потрепал нервы киевлянам австрийский «Штурм». Там тоже не обошлось без дополнительного времени. 1:0, 0:1 — и два дополнительных тайма. Подопечные Мирчи Луческу забили два мяча и пробились в раунд плей-офф. Впереди финальный босс, для которого групповая стадия Лиги чемпионов — естественная среда обитания.



10 побед подряд – вот действующая серия «Бенфики». Справедливости ради, с учётом товарищеских встреч.



Отборочный тур «орлы» начали с третьего раунда, дважды обыграв «Мидтьюлланн». Скандинавов даже не заметили — 7:2 по сумме двух матчей! Гонсало Рамос в одной из тех игр оформил хет-трик. 21-летний парень сделал серьёзную заявку на большое будущее. В чемпионате Португалии у «Бенфики» тоже две виктории. Любопытно, что обе — всухую. Над «Арокой» – 4:0 и «Каза Пия» – 1:0.



Пожалуй, не стоит ждать сюрпризов от этого противостояния, ведь по уровню исполнителей киевляне в самом деле уступают. Количество молодых и талантливых футболистов сыграет ключевую роль, но «орлам» незачем тратить все силы в первой игре. Им намного удобнее будет дожать противника в родных стенах. Почему бы не проверить ничью?

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