Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Виборг»: букмекеры оценили шансы датчан выбить клуб АПЛ из Лиги конференций

«Вест Хэм» — «Виборг»: букмекеры оценили шансы датчан выбить клуб АПЛ из Лиги конференций
Комментарии

18 августа в Англии состоится первый матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций между «Вест Хэм Юнайтед» и «Виборгом». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Гендиректор «Бешикташа»: Дзюба нам не нужен.

Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Ответный матч «Виборга» и «Вест Хэма» запланирован на 25 августа.

Эксперты не сомневаются в победе подопечных Дэвида Мойеса. Поставить на успех «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 1.26, а победа «Виборга» оценена в 13.00. Сделать ставку на ничью предлагается за 5.95.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.

Результаты жеребьёвки Кубка России.

«Спартак» сделал трансферный запрос по двум игрокам «Крыльев».

Киевское «Динамо» не забило «Бенфике» в пятом матче Лиги чемпионов подряд.

Федотов пообещал дать шанс резервистам ЦСКА в Кубке России.

Канчельскис: Дзюбу не возьмут в «Тоттенхэм» даже мячи подавать.

Умяров объяснил, почему молодёжи «Спартака» нравится работать с Абаскалем.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022