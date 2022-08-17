«Ференцварош» — «Шэмрок Роверс»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор Betassist Антон Мартысевич специально для «Чемпионата» сделал прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Шэмрок Роверс». Встреча состоится 18 августа в Венгрии.
Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-1.5) за 2.17.
«В каком-то смысле это команды из разных вселенных. «Шэмрок Роверс» выступает в полулюбительском чемпионате Ирландии и долгое время в еврокубках не показывал никаких особенных результатов. С 2019 года дела идут в гору: семь побед в 10 матчах — это уже разговор.
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Справедливости ради в гостях за это время удалось одолеть только албанскую «Теуту» и македонский «Шкупи», а команды уровня «Слована» и «Лудогорца» без труда справлялись с ирландским чемпионом в родных стенах со счётом 2:0 и 3:0.
Между прочим, поставить на сухую победу «Ференцвароша» на своём стадионе можно за 2.72. Тренд «сухое поражение на выезде — хороший результат на своём поле при отсутствии особого желания у соперника» рискует продолжиться.
Подопечные Станислава Черчесова с треском покинули квалификацию Лиги чемпионов, проиграв на своём поле «Карабаху». Невезение здесь ни при чём: чемпион Азербайджана заслужил итоговый успех и по праву прошёл дальше.
Гурбан Гурбанов здорово подготовился к противостоянию с Черчесовым и нашёл слабые места в обороне «Ференцвароша», на которые умело надавил интернационал нападения «Карабаха». И всё же уровень «Шэмрок Роверс» гораздо ниже. Со всеми вытекающими последствиями.
В команде почти нет легионеров, а уровень ирландских игроков, не пробившихся в чемпионаты Англии и Шотландии, сложно назвать высоким. Скорее всего, выезд в Будапешт будет безрадостным. Ждём победу «Ференцвароша» с разницей как минимум в два мяча».
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