«Фонбет» — новый титульный партнёр Кубка России!

Букмекерская компания «Фонбет» заключила партнёрское соглашение с Российским футбольным союзом. Турнир получит название «ФОНБЕТ Кубок России по футболу».
Кубок России – турнир, в котором в сезоне-2022/2023 примут участие 103 клуба от Калининграда до Сахалина, включая 11 любительских команд. Нынешний розыгрыш Кубка станет историческим благодаря необычному формату розыгрыша с использованием системы Double Elimination («двойное выбывание»). Болельщиков по всей стране ждут многочисленные розыгрыши, конкурсы и другие активности от Фонбет, новый креативный подход к которым, несомненно, оценит аудитория турнира.
Сергей Анохин, генеральный директор «Фонбет»:
– Новый формат Кубка России вызывает огромный интерес. Уверен, что он будет не менее зрелищным, чем регулярный чемпионат РПЛ. Уже сейчас мы отмечаем большой зрительский интерес к стартующему турниру. Контракт «Фонбет» с РФС позволяет существенно увеличить количество телевизионных трансляций нового формата Кубка.
- 18 августа 2022
-
11:24
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:40
-
07:50
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:23
-
04:28
-
03:47
-
03:14
-
02:52
- 17 августа 2022
-
22:42
-
21:05
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:12
-
14:00
-
13:00
-
12:28
-
12:00
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:20
-
08:00
-
07:43
-
07:00
-
06:24