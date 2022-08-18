«Фонбет» — новый титульный партнёр Кубка России!

Букмекерская компания «Фонбет» заключила партнёрское соглашение с Российским футбольным союзом. Турнир получит название «ФОНБЕТ Кубок России по футболу».



Кубок России – турнир, в котором в сезоне-2022/2023 примут участие 103 клуба от Калининграда до Сахалина, включая 11 любительских команд. Нынешний розыгрыш Кубка станет историческим благодаря необычному формату розыгрыша с использованием системы Double Elimination («двойное выбывание»). Болельщиков по всей стране ждут многочисленные розыгрыши, конкурсы и другие активности от Фонбет, новый креативный подход к которым, несомненно, оценит аудитория турнира.



Сергей Анохин, генеральный директор «Фонбет»:



– Новый формат Кубка России вызывает огромный интерес. Уверен, что он будет не менее зрелищным, чем регулярный чемпионат РПЛ. Уже сейчас мы отмечаем большой зрительский интерес к стартующему турниру. Контракт «Фонбет» с РФС позволяет существенно увеличить количество телевизионных трансляций нового формата Кубка.