«Пюник» — «Шериф»: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Пюник» — «Шериф» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: 1-й гол забьёт «Шериф» за 1.88.



«Шериф» в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов. И для них, может быть, сейчас не такая большая мотивация.

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С другой стороны, думаю, все адекватные люди, в том числе и игроки «Шерифа», понимали, что Лига чемпионов не будет всегда. То, что в этом сезоне не удалось пройти, ничего страшного. Лига Европы оставляет хорошие возможности для «Шерифа» бороться за весну. Здесь суперграндов не будет.



«Шериф» сильно поменялся, поменялся главный тренер. Это уже не тот «Шериф», который творил чудеса в Лиге чемпионов.



«Пюник» — соперник довольно неприятный, но, мне кажется, для «Шерифа» важная история в данном случае — показать силу как можно быстрее. Поэтому моя ставка — «1-й гол в матче забьет «Шериф» с коэффициентом 1,88.



Мне думается, гости не будут отсиживаться в обороне, постараются сыграть в атаку. Это лучший способ — поставить «Пюник» на место», — сказал Андронов.



Прогноз на матч «Пюник» — «Шериф» с коэффициентом 7.10.

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