Букмекеры назвали фаворита МЧМ-2022 перед полуфиналами

17 и 18 августа в Канаде прошли матчи 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2022.
Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022 по хоккею.
Сборная Финляндии обыграла Германию со счётом 5:2. Сборная Швеции одержала трудовую победу над командой Латвии – 2:1.
Сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счётом 6:3. Сборная Чехии сенсационно выбила с турнира команду США. Чехи выиграли со счётом 4:2, хотя американцы вели по ходу встречи.
Букмекеры обновили линию на победителя МЧМ-2022 перед полуфиналами. Явным фаворитом по-прежнему считается сборная Канады.
Заключить пари на победу «кленовых листьев» предлагается с коэффициентом 1.45. Если золотые медали завоюет кто-то другой, зайдёт коэффициент 2.75.
Второе место в списке претендентов занимает Финляндия (6.00), тройку замыкает Швеция (8.00).
Аутсайдером считается сборная Чехии. Ставки на эту команду принимаются с коэффициентом 12.0.
Определён состав групп МЧМ-2023, который перенесли из России в Канаду.
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Пустые трибуны и никакой интриги. Без России МЧМ-2022 превратился в кошмар.
- 18 августа 2022
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