Букмекеры назвали фаворита МЧМ-2022 перед полуфиналами

17 и 18 августа в Канаде прошли матчи 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2022.

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022 по хоккею.

Сборная Финляндии обыграла Германию со счётом 5:2. Сборная Швеции одержала трудовую победу над командой Латвии – 2:1.



Сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счётом 6:3. Сборная Чехии сенсационно выбила с турнира команду США. Чехи выиграли со счётом 4:2, хотя американцы вели по ходу встречи.

Букмекеры обновили линию на победителя МЧМ-2022 перед полуфиналами. Явным фаворитом по-прежнему считается сборная Канады.

Заключить пари на победу «кленовых листьев» предлагается с коэффициентом 1.45. Если золотые медали завоюет кто-то другой, зайдёт коэффициент 2.75.

Второе место в списке претендентов занимает Финляндия (6.00), тройку замыкает Швеция (8.00).

Аутсайдером считается сборная Чехии. Ставки на эту команду принимаются с коэффициентом 12.0.

Определён состав групп МЧМ-2023, который перенесли из России в Канаду.



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