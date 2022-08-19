«Металлург» — «Барыс»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка президента Казахстана

19 августа в Нур-Султане пройдёт матч Кубка президента Республики Казахстан «Металлург» — «Барыс». Стартовое вбрасывание намечено в 16:30 мск.
Уэйну Гретцки предъявлен иск на $ 10 млн из-за жевательной резинки.
«Металлург» стартовал на традиционном предсезонном турнире с двух побед. В активе «Барыса» одна победа при одном поражении.
Эксперты считают явным фаворитом подопечных Ильи Воробьёва. Поставить на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.84, успех «Барыса» по итогам трёх периодов доступен за 3.40, ничья к исходе 60 минут идёт за 4.50.
Аналитики ждут от команд результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.50.
Вероятность победы «Металлурга» с разницей в две и более шайбы оценивается в 2.70.
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