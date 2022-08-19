«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел» в 6-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1.5 за 1.82.



«Очередной тур РПЛ открывается матчем в Самаре: «Крылья Советов» будут принимать дерзкий «Факел». Но «Факел» потихонечку начинает играть на спущенных.

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Это было видно и по матчу с «Уралом» дома. Вот этот флёр свежести и чего-то нового сейчас улетучивается, и «Факелу», как мне кажется, с каждым новым туром будет всё сложнее и сложнее. И особенно будет тяжело в Самаре. Понятно, что там не будет сумасшедшей поддержки: с введением Fan ID болельщиков на футбол стало ходить гораздо меньше, как и во многих других городах, где эта мера введена.



Если говорить применительно к «Крыльям Советов», то они не лучшим образом играют в последнее время, никак не могут дома победу одержать. По-моему, серия уже из трёх матчей, даже «Торпедо» не обыграли. При этом в каждом матче у «Крыльев Советов» очень большое количество моментов: так было и с «Динамо», когда проиграли, и с «Торпедо», и с «Локомотивом», даже если не брать пенальти, огромное количество шансов было загублено.



Думаю, «Факелу» будет чрезвычайно сложно сдержать атаку «Крыльев». Должны вернуться в строй травмированные Иванисеня и Якуба, это расширит возможности для команды Игоря Осинькина. Ну и пора самарцам выигрывать. Была яркая победа в 1-м туре, после этого четыре матча без побед. «Факел» — вполне подходящий соперник, чтобы снова встать на победные рельсы.



Я бы взял индивидуальный тотал «Крыльев» больше 1.5 мяча за хороший коэффициент 1.82. Верю в Глушенкова, Ежова и остальную группу атаки Самары», — сказал Генич.

Где покажут матч «Крылья Советов» — «Факел».

Прогноз с коэффициентом 2.89 на матч «Крылья» — «Факел».

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