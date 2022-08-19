«Пюник» — «Шериф»: результат матча Лиги Европы, кто победил, какой счёт

Армянский «Пюник» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» с первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Встреча проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 0:0. На матче работала испанская бригада судей во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом.

В составе хозяев на 44-й минуте на поле вышел российский защитник Михаил Коваленко.

Также весь матч за «Пюник» провёл вратарь Давид Юрченко, который известен по выступлениям за «Уфу», «Тосно», «Анжи» и ещё несколько российских клубов.

Ответный матч между «Шерифом» и «Пюником» состоится 25 августа в Молдавии. Стартовый свисток в Тирасполе прозвучит в 20:00 мск.

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