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«Торпедо-БелАЗ» — «Минск»: прогноз Николая Ходасевича на матч Высшей лиги Беларуси

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск»: прогноз Николая Ходасевича на матч Высшей лиги Беларуси
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Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Минск».

Ставка: «Минск» не проиграет за 1.70.

«Торпедо» неделю назад разгромило «Энергетик» на своём поле – 4:0. Случилась аномалия: у хозяев все удары в створ ворот стали голевыми, а «студенты» вдруг пропустили так много и вообще проиграли.

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После этой виктории жодинцы занимают третью позицию в таблице на дистанции последних пяти туров. У коллектива Дмитрия Молоша после стартовых проблем и правда пошли дела в гору в летние месяцы.

«Минск» тоже выиграл в прошлом туре со счётом 2:0 у «Витебска». Тем самым развеял опасения, что «горожане» после ухода ряда ведущих футболистов резко посыпятся. Но игровая структура Вадима Скрипченко позволяет набирать очки, а некоторые новички уже удачно встроены в состав.

Гости сильны в контратаках. Хозяевам тоже бы хотелось вторым номером действовать, но придётся первым. Это шанс для «Минска» как минимум не уступить», — сказал Ходасевич.

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