Канада — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч 1/2 финала МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада — Чехия.
Ставка: победа Канады и ТМ 6.5 за 2.81.
«На этом чемпионате мира соперники будут встречаться уже во второй раз. В первом матче, который состоялся на групповом этапе, всё прошло без сюрпризов. Чехи сумели открыть счёт, но ещё в первом периоде родоначальники не только сравняли, но и вышли вперёд. А дальше спокойно и размеренно чехов допинали.
Конечно, чехи теперь, после победы над действующими на тот момент чемпионами, другие, но нельзя сказать, что другие сильно. Слаженности в их действиях стало заметно больше, вратари вкатились в чемпионат, но мастерству взяться неоткуда, а того, что есть, явно недостаёт для прохода сквозь «кленовых». Которые к тому же являются хозяевами чемпионата и на которых единственных публика хоть как-то ходит.
В общем, в четвертьфинале не столько чехи обыграли американцев, сколько американцы дали себя обыграть. Заокеанским командам вообще противопоказано играть при пустых трибунах, и, похоже, «звёздно-полосатые» так и не поняли, что играют четвертьфинал чемпионата мира, а не рядовой товарняк.
Но ждать второго чуда подряд от одной и той же команды, на мой взгляд, бессмысленно. Чехи уже прыгнули выше головы, они уже, считай, «в медалях», и это по нынешним временам для них отличный результат. Плюс за поражение от канадцев в Канаде нынче не ругают никого, поэтому чехи со всех сторон в шоколаде. Это, конечно, позволит им разгрузить головы и сыграть без груза ответственности за результат, что может принести родоначальникам определённые проблемы, но не более того. Придётся канадцам попотеть, но, уверен, на финал они напотеют.
Итак, победа сборной Канады в основное время. Предположу, что в достаточно низовом матче с тоталом, вряд ли превышающим 6.5. Причём победа канадцев будет достаточно скромной, может быть, и вовсе в одну шайбу», — сказал Лебедев.
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