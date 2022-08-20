«Монако» — «Ланс»: букмекеры назвали шансы Головина забить гол

20 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс». Начало встречи намечено на 18:00 мск.

Прогноз на матч «Монако» — «Ланс» с коэффициентом 2.73.

Эксперты считают монегасков явным фаворитом: поставить на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.76. Успех «Ланса» оценен экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.



Аналитики ждут от игры большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол «Ланса» идёт с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.69.

Заключить пари на гол в исполнении российского полузащитника «Монако» Александра Головина предлагается с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.

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