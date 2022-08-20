Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Химки» – «Локомотив»: эксперты оценили шансы железнодорожников прервать неудачную серию

«Химки» – «Локомотив»: эксперты оценили шансы железнодорожников прервать неудачную серию
Комментарии

20 августа в Химках состоится матч 6-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 5.60 на матч «Химки» — «Локомотив».

Игра состоится на стадионе «Арена Химки». Футболисты «Локомотива» готовились к матчу на базе по решению руководства клуба.

Эксперты отдают минимальное предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.78. Успех «Локомотива» оценивается в 2.61. На ничью дают коэффициент 3.58.

Аналитики рассчитывают увидеть результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.

Если забьют футболисты «Химок», сыграет коэффициент 1.29. Гол в исполнении «Локомотива» оценён коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Дзюба: город Адан — красота, лепота!

Главный тренер «Торино» назвал Миранчука уникальным футболистом.

Бускетс отказался понижать зарплату и уйдёт из «Барселоны».

Валерий Кечинов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Оглашено наказание Тухеля за потасовку с Конте.

Пиняев рассказал о своём восстановлении после госпитализации.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022