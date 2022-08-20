«Химки» – «Локомотив»: эксперты оценили шансы железнодорожников прервать неудачную серию

20 августа в Химках состоится матч 6-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 5.60 на матч «Химки» — «Локомотив».

Игра состоится на стадионе «Арена Химки». Футболисты «Локомотива» готовились к матчу на базе по решению руководства клуба.

Эксперты отдают минимальное предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.78. Успех «Локомотива» оценивается в 2.61. На ничью дают коэффициент 3.58.



Аналитики рассчитывают увидеть результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.

Если забьют футболисты «Химок», сыграет коэффициент 1.29. Гол в исполнении «Локомотива» оценён коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

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