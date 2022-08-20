«Ростов» — «Сочи»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ

20 августа в Ростове-на-Дону состоится матч 6-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Сочи». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Почему «Ростов» обыграет «Сочи» и останется в тройке лидеров.

Эксперты выделяют в качестве фаворита «Ростов»: поставить на победу ростовчан предлагается с коэффициентом 2.44. Успех сочинцев оценивается в 3.06. На ничью дают коэффициент 3.68.



Букмекеры ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07.

Если забьёт «Ростов», сыграет коэффициент 1.26. Гол «Сочи» идёт с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Победа «Ростова» с разницей в два и более мяча оценивается в 4.30. Если «Сочи» выиграет с форой (-1.5 гола), зайдёт коэффициент 6.00.

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