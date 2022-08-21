«Аталанта» — «Милан»: фрибет 2000 рублей к матчу Серии А
Поделиться
Сегодня, 21 августа, пройдёт матч 2-го тура Серии А «Аталанта» — «Милан». Начало — в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
10:03
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:19
-
06:00
-
05:32
-
04:53
-
04:08
-
03:24
-
02:47
- 20 августа 2022
-
20:32
-
19:45
-
19:00
-
18:20
-
17:45
-
17:27
-
17:00
-
16:24
-
16:15
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:29
-
12:00
Партнерский контент