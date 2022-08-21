«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на центральный матч 3-го тура Лиги 1

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Лилль» – «ПСЖ».
Роналду передумал уходить из «МЮ» после перехода Каземиро.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.54.
«Лилль» сейчас вряд ли сможет составить какую-то конкуренцию «ПСЖ». Парижане на старте сезона не замечают своих конкурентов – 5:0 обыграли «Клермон» и 5:2 «Монпелье».
Думаю, что кураж первых туров у Неймара, Месси и Мбаппе будет продолжаться. Мбаппе хочет догнать Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ», да и все остальные захотят забивать.
«Лилль» тоже умеет забивать – четыре гола он забил «Осеру», во втором матче сыграл вничью с «Нантом» — 1:1. Думаю, что на двоих эти команды способны четыре гола забить – тотал больше 3.5 мяча мне видится хорошей ставкой».
Прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.10 на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона».
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