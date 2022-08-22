«Лилль» — «ПСЖ»: результат матча чемпионата Франции, какой счёт, как сыграл Месси

«ПСЖ» одержал гостевую победу над «Лиллем». Встреча 3-го тура французской Лиги 1 завершилась со счётом 7:1.

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Первый гол парижане забили на девятой секунде – отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На исходе получаса игры Месси забил сам, голевой пас выполнил Нуну Мендеш. На 39-й минуте Ашраф Хакими сделал счёт разгромным.

На исходе первого тайма отличился Неймар. На 52-й минуте бразилец оформил дубль. Две минуты спустя «Лилль» забил свой единственный гол — ворота парижан поразил Жонатан Бамба. В середине второго тайма Мбаппе оформил дубль после паса Неймара, а на 86-й минуте француз установил окончательный счёт.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси отыграл весь матч, отметился голом и результативной передачей.

«ПСЖ» с девятью очками занимает первое место в чемпионате Франции.

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