«Лилль» — «ПСЖ»: результат матча чемпионата Франции, какой счёт, как сыграл Месси

«ПСЖ» одержал гостевую победу над «Лиллем». Встреча 3-го тура французской Лиги 1 завершилась со счётом 7:1.
Левандовски в день рождения забил дебютный мяч за «Барселону».
Первый гол парижане забили на девятой секунде – отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На исходе получаса игры Месси забил сам, голевой пас выполнил Нуну Мендеш. На 39-й минуте Ашраф Хакими сделал счёт разгромным.
На исходе первого тайма отличился Неймар. На 52-й минуте бразилец оформил дубль. Две минуты спустя «Лилль» забил свой единственный гол — ворота парижан поразил Жонатан Бамба. В середине второго тайма Мбаппе оформил дубль после паса Неймара, а на 86-й минуте француз установил окончательный счёт.
Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси отыграл весь матч, отметился голом и результативной передачей.
«ПСЖ» с девятью очками занимает первое место в чемпионате Франции.
Таблица РПЛ после 6-го тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» и ЦСКА — в тройке.
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