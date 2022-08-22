«Рома» — «Кремонезе»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч в рамках 2-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Рома» – «Кремонезе».



Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.



«На первый взгляд, довольно односторонний матч. Новичок Серии А «Кремонезе» в первом туре дал бой «Фиорентине» и до последних секунд играл вничью в гостях во Флоренции, дважды сравнивая счёт.

Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

В итоге уступил только 2:3. «Рома» же в первом туре одержала победу со счётом 1:0, играя старым составом, все новички вышли только во втором тайме. Дибала, которого, если помните, так встречал Рим, появился только на 88-й минуте. Матич и Вейналдум, которые действительно должны стать очень большим усилением, вышли также не в основе. Настоящую презентацию Дибалы Моуринью может устроить как раз в матче с «Кремонезе».



«Рома» постарается много забить и показать себя по максимуму. Почему бы «Кремонезе» не побиться и с римлянами, если они так классно сыграли против «Фиорентины»? Явно парни не робкого десятка, могут время от времени давать бой фаворитам.

Там, конечно, сильных футболистов немного. Отмечу только двух румын — вратаря Раду и защитника Кирикеша. Но вдруг кто-то откроется для нас с новой стороны уже по ходу сезона?



Думаю, в этом матче будет много голов. И «Рома» должна забивать, и «Кремонезе» постарается в обмен атаками включиться. Так что предложу выбрать даже большой «верх» — тотал больше 3.5 за 2.55. Здесь вполне можно представить себе четыре гола, как было уже у «Кремонезе», даже пять получилось в первом туре.

Первый домашний матч римлян в сезоне — отличный вариант для того, чтобы начинать. Тотал больше 3.5 — мой выбор», — сказал Занозин.

Леонид Федун покинул должность президента «Спартака».

Почему «Рома» легко обыграет «Кремонезе» в чемпионате Италии.



Гинер: уход Федуна из «Спартака» не вызвал у меня никаких эмоций.



Спаллетти: Кварацхелия должен развлекать требовательную публику.



Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».



Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.