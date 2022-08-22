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«Жирона» — «Хетафе»: прогноз Евгения Кузьмича на матч Примеры

«Жирона» — «Хетафе»: прогноз Евгения Кузьмича на матч Примеры
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Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 2-го тура Примеры «Жирона» — «Хетафе».

Ставка: ТБ 1.5 за 1.68.

«Да, я учитываю, что этот «Хетафе» — один из самых закрытых в игровом плане клубов Испании. В соперниках команда, которая тоже не совсем играет в открытый футбол, но гораздо больше играет в атаку и даёт возможности соперникам у своих ворот.

Плюс всё-таки это начало сезона, и ответственность за очки давит меньше, нежели когда чемпионат подходит к концу и турнирные задачи решаются каждым заработанным очком. Ну и по итогу — для меня просто выглядит дико такой коэффициент для двух голов в матче», — сказал Кузьмич.

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