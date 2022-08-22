«Жирона» — «Хетафе»: прогноз Евгения Кузьмича на матч Примеры

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 2-го тура Примеры «Жирона» — «Хетафе».



Ставка: ТБ 1.5 за 1.68.



«Да, я учитываю, что этот «Хетафе» — один из самых закрытых в игровом плане клубов Испании. В соперниках команда, которая тоже не совсем играет в открытый футбол, но гораздо больше играет в атаку и даёт возможности соперникам у своих ворот.



Плюс всё-таки это начало сезона, и ответственность за очки давит меньше, нежели когда чемпионат подходит к концу и турнирные задачи решаются каждым заработанным очком. Ну и по итогу — для меня просто выглядит дико такой коэффициент для двух голов в матче», — сказал Кузьмич.

Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Как же хорош Хвича! Грузин из РПЛ — лучший бомбардир Серии А.



Кононов: Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне.



Хави: «Барселоне» пришлось немного рискнуть, но это сработало.



Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.



Почему Моуринью приведёт «Рому» ко второй победе на старте Серии А.