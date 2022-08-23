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«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: результат матча, кто победил, как сыграл Дзюба

«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: результат матча, кто победил, как сыграл Дзюба
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«Фенербахче» обыграл «Адана Демирспор» в матче третьего тура чемпионата Турции. Игра состоялась в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу».

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Итоговый счёт — 4:2. Экс-футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий, ныне выступающие за «Адана Демирспор», попали в стартовый состав.

В середине первого тайма Эннер Валенсия с пенальти вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте после перехвата в центре поля эквадорец оформил дубль. В дебюте второго тайма Миха Зайц забил третий гол в ворота «Адана Демирспор».

На исходе часа игры Юнес Беланда с пенальти отыграл один мяч. На 66-й минуте Артём Дзюба сократил отставание до минимума, катнув мяч в пустые ворота с линии. На 82-й минуте за грубый фол был удалён Ярослав Ракицкий, ещё через минуту Эзган Алиоски забил четвёртый гол «Фенербахче».

Артём Дзюба отыграл за «Адана Демирспор» 87 минут и отметился голом.

После трёх туров чемпионата Турции в активе «Адана Демирспор» шесть очков, у «Фенербахче» — семь.

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