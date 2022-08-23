«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: результат матча, кто победил, как сыграл Дзюба

«Фенербахче» обыграл «Адана Демирспор» в матче третьего тура чемпионата Турции. Игра состоялась в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу».
Монтелла: Дзюба готов заменить Балотелли в основном составе.
Итоговый счёт — 4:2. Экс-футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий, ныне выступающие за «Адана Демирспор», попали в стартовый состав.
В середине первого тайма Эннер Валенсия с пенальти вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте после перехвата в центре поля эквадорец оформил дубль. В дебюте второго тайма Миха Зайц забил третий гол в ворота «Адана Демирспор».
На исходе часа игры Юнес Беланда с пенальти отыграл один мяч. На 66-й минуте Артём Дзюба сократил отставание до минимума, катнув мяч в пустые ворота с линии. На 82-й минуте за грубый фол был удалён Ярослав Ракицкий, ещё через минуту Эзган Алиоски забил четвёртый гол «Фенербахче».
Артём Дзюба отыграл за «Адана Демирспор» 87 минут и отметился голом.
После трёх туров чемпионата Турции в активе «Адана Демирспор» шесть очков, у «Фенербахче» — семь.
Дзюба забил первый гол за четыре месяца.
«Ливерпуль» выдал худший старт в чемпионате Англии за 10 лет.
Тен Хаг назвал ключевой фактор победы «МЮ» над «Ливерпулем».
Моуринью выдал исторический старт с «Ромой» в Серии А.
Зарема Салихова: «Спартак» — это дом, религия, культурный код.
Черчесов подвёл итог эры Федуна в «Спартаке».
- 23 августа 2022
-
07:14
-
07:00
-
06:29
-
06:00
-
05:18
-
04:29
- 22 августа 2022
-
21:36
-
20:23
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:32
-
15:00
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
10:56
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:28
-
06:00
-
05:18
-
04:27
-
03:38