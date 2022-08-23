«Црвена Звезда» — «Маккаби»: ставка Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Црвена Звезда» – «Маккаби».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Пять голов было забито в первой встрече – слишком легко давались командам атаки. Опорная зона что у сербов, что у израильтян значилась только номинально и свои основные функции исполняла посредственно.

Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Конечно, сербы будут здесь играть на победу – как минимум на бумаге они кажутся чуть более классной командой и невыход в групповой этап ЛЧ для них будет трагедией.



Но и у «Маккаби» амбициозная команда, и свои амбиции она уже не раз подкрепляла достигаемым результатом. Одна гостевая победа над «Олимпиакосом» со счётом 4:0 чего стоит.



Думаю, что здесь вполне может получиться игра, похожая по своему наполнению на первую. «Маккаби», конечно, изначально будет пытаться сдерживать атаки сербов, но постепенно поймает кураж и будет пытаться наказывать гостей за слишком авантюрную игру. А она им очень даже свойственна», — сказал Петросьян.



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