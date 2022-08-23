«Виктория» — «Карабах»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы «Чемпионата» специально для Betassist сделали прогноз на матч Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Карабах», который пройдёт 23 августа в Чехии.

Ставка: «Карабах» не проиграет за 1.74.

«Виктория Пльзень» стабильно выступала на групповой стадии еврокубков, хотя в последних трёх сезонах на евроарене красно-синие выглядели хуже обычного.

Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Чешский клуб всякий раз прекращал выступления на ранних стадиях. В прошлом розыгрыше Лиги конференций «Виктория Пльзень» умудрилась проиграть болгарскому ЦСКА место в групповом этапе, хотя в родных стенах одержала победу с разницей в два мяча. Но в Софии произошла катастрофа.

Определённые надежды руководство клуба связывает с Михалом Билеком. Под руководством бывшего наставника сборной Чехии красно-синие вернулись на трон. Неплохо начали сезон, набрав за три тура на внутренней арене семь очков. Ян Сикора и компания не слишком активны у чужой штрафной, но достаточно эффективно реализовывают свои моменты. Результативность добротная.



«Карабах» стал одним из главных открытий квалификации Лиги чемпионов, успев высадить сразу нескольких грозных оппонентов. Подопечные Гурбана Гурбанова гарантировали себе групповой этап. Вопрос только в том, что это будет за турнир. Лига Европы — тоже хорошо, но остановиться за шаг до исполнения мечты никто не хочет.



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