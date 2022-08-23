«Виктория Пльзень» — «Карабах»: время начала матча, где смотреть онлайн, какой канал

23 августа в Чехии пройдёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1».
Карпин отказался назвать Федуна знаковой фигурой в российском футболе.
Игра состоится на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени. В первом матче команды не смогли определить победителя — 0:0.
Эксперты отдают предпочтение «Виктории»: поставить на победу чешского клуба можно с коэффициентом 2.10. Успех «Карабаха» идёт за 3.90. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимаются за 3.20.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26.
Если забьёт «Виктория», сыграет коэффициент 1.27. Гол «Карабаха» идёт с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.
Проход «Виктории» оценён в 1.56, итоговый успех «Карабаха» доступен за 2.52.
Китайский банк может приобрести московский клуб.
Массажист Кокорина: на тренировке Саша забил три мяча, тренер не прав.
«Зенит» объявил о подписании 18-летнего защитника «Спартака».
В УЕФА раскрыли позицию по участию крымских клубов в чемпионате России.
Колосков: не хватало мне ещё матчи Дзюбы смотреть!
«Маккаби» объявил о срыве перехода Карцева в московское «Динамо».
- 23 августа 2022
-
19:56
-
19:00
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:14
-
07:00
-
06:29
-
06:00
-
05:18
-
04:29
- 22 августа 2022
-
21:36
-
20:23
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:32
-
15:00
-
14:00
-
13:33
-
13:00