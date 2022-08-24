«Виктория Пльзень» — «Карабах»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто прошёл

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» обыграла «Карабах». Встреча состоялась на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзене (Чехия).

Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.

Итоговый счёт — 2:1. В первом матче в Баку команды не сумели выявить победителя, обойдясь без забитых голов — 0:0.

На этот раз счёт был открыт на 38-й минуте, отличился футболист «Карабаха» Филип Озобич. На исходе часа игры Ян Копиц провёл ответный гол. На 73-й минуте Ян Климент забил второй мяч в исполнении «Виктории», который оказался решающим.

Действующий чемпион Чехии оказался сильнее по итогам противостояния со счётом 2:1 и сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. «Карабах» выступит в групповом раунде второго по степени престижности еврокубка — Лиги Европы.

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