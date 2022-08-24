«Бенфика» — «Динамо Киев»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила киевское «Динамо».

Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу клуба из Португалии.

Киевляне не смогли забить «Бенфике» в шестом матче Лиги чемпионов подряд.

На исходе получаса игры Давид Нерес навесил с правого фланга, а Николас Отаменди из пределов штрафной головой скинул мяч в ближний угол, не оставив никаких шансов Георгию Бущану.



На 40-й минуте Рафаэл Силва легко расстрелял ворота киевлян, перехватив передачу защитника гостей. Ещё через две минуты в быстрой атаке Гонсалу Рамуш низом покатил на Нереса, который практически с линии штрафной отправил мяч в левый угол.

В первом матче «Бенфика» победила со счётом 2:0. Португальцы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, украинский клуб выступит в Лиге Европы.

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