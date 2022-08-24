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«Динамо» Загреб — «Будё-Глимт»: ставка Павла Кириченко на встречу отбора Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб — «Будё-Глимт»: ставка Павла Кириченко на встречу отбора Лиги чемпионов
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Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Динамо» Загреб по офсайдам за 1.33.

«Если взять статистику по офсайдам у каждой команды в этом сезоне, то она выглядит максимально контрастной. В девяти матчах из 11 «Динамо» превосходило соперников по офсайдам, а «Будё-Глимт» в пяти случаях из шести — уступал. Счёт 3:0 по числу попаданий во вне игры был зафиксирован в первом матче — как логичное следствие отмеченной статистики. Жду повторения такой картины», — сказал Кириченко.

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