«Динамо» Загреб — «Будё-Глимт»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, ставки, коэффициенты

24 августа в Хорватии пройдёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» (Загреб) — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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Игра состоится на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). В первом матче чемпион Норвегии добыл победу со счётом 1:0.
Эксперты считают явным фаворитом действующего чемпиона Хорватии: поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех «Будё-Глимт» оценивается в 4.25. Поставить на ничью можно за 4.06.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.26, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.68.
На гол «Динамо» дают коэффициент 1.14, а гол «Будё-Глимт» оценивается в 1.38. Поставить на «обе команды забьют» можно в букмекерских конторах за 1.59.
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