Линда Носкова — Эжени Бушар: прогноз Владимира Светлицы на матч отбора US Open

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч квалификации US Open Линда Носкова — Эжени Бушар.
Ставка: победа Носковой с форой (-3.5) за 1.84.
«Во втором раунде квалификации к US Open сразятся Линда Носкова из Чехии и Эжени Бушар, представляющая Канаду.
Белоруску Азаренко не пустили на выставочный турнир в поддержку Украины.
18-летняя Носкова — настоящее открытие этого сезона. Чешская теннисистка стремительно ворвалась в первую сотню, уже одержав несколько классных побед. Как и практически у любой чешки, стиль игры Носковой — крайне атакующий, с максимально плоскими ударами.
До недавнего времени Эжени не играла полтора года, сыграв первый матч после столь длительной паузы только неделю назад.
Думаю, что в текущих реалиях логичнее рассчитывать на молодую и амбициозную чешскую теннисистку», — сказал Светлица.
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Бывший тренер Шараповой: Медведев — главный фаворит US Open.
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