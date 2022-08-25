«Шериф» — «Пюник»: букмекеры назвали фаворита пары в Лиге Европы

25 августа в Молдавии пройдёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Шериф» — «Пюник». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.
Игра состоится в Тирасполе. В первом матче команды не сумели выявить победителя — 0:0.
Букмекеры отдают явное преимущество «Шерифу». Поставить на победу молдавского клуба предлагается с коэффициентом 1.53. Успех армянской команды оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 3.90.
Эксперты не ждут от игры в Молдавии высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол «Пюника» идёт с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.27.
На выход «Шерифа» в групповой этап выставлен коэффициент 1.27, успех «Пюника» оценён в 4.00.
Определены составы корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
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