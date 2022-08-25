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«Твенте» — «Фиорентина»: во сколько начало матча Лиги конференций, прямой эфир

«Твенте» — «Фиорентина»: во сколько начало матча Лиги конференций, прямой эфир
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25 августа в Нидерландах пройдёт ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

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Игра состоится на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде, Нидерланды. В первом матче «фиалки» оказались сильнее — 2:1.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку итальянского клуба.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех голландцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики не уверены, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89.

Гол «Твенте» доступен с коэффициентом 1.31. Если забьют футболисты «Фиорентины», сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Проход «Твенте» оценён в 3.75 (27%), итоговый успех «Фиорентины» идёт за 1.30 (73%).

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