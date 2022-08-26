«Фрайбург» — «Бохум»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Фрайбург» — «Бохум» в рамках 4-го тура Бундеслиги.
Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (-1) за 1.82.
«Фрайбург» — симпатичная команда, которая в прошлом сезоне хорошо играла, кусая всех лидеров. Они заехали в зону еврокубков и будут играть в Лиге Европы. В этом сезоне команда также в порядке, у себя дома они не будут терять много очков.
«Бохум» — аутсайдер чемпионата на данный момент: три поражения в трёх турах. В матче с «Хоффенхаймом» команда вела 2:0, но в итоге проиграла 2:3. Мой прогноз – победа «Фрайбурга» с форой (-1)», — сказал Гасилин.
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