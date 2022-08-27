Букмекеры оценили шансы «Динамо» обыграть «Пари НН» в чемпионате России

27 августа в Нижнем Новгороде пройдёт матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Стартовый свисток прозвучит 15:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 5.40 на матч «Пари НН» — «Динамо».
История противостояния насчитывает три встречи: две победы на счету «Динамо», один раз сильнее оказались нижегородцы.
Эксперты отдают явное предпочтение «Динамо»: поставить на победу москвичей предлагается с коэффициентом 1.81. Успех нижегородцев оценён экспертами в 4.67. Ставки на ничью принимаются за 3.88.
Аналитики не ждут от игры в Нижнем Новгороде высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.
Если забьют нижегородцы, сыграет коэффициент 1.62. Гол «Динамо» идёт с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.
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