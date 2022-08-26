Эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить «Саутгемптону» в матче АПЛ

27 августа пройдёт матч 4-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры намечено на 14:30 мск.

Почему «МЮ» ждёт провал в матче с «Саутгемптоном».

Эксперты отдают явное преимущество «Манчестер Юнайтед»: поставить на победу манкунианцев предлагается с коэффициентом 1.83. Успех клуба из Саутгемптона оценён в 4.38. Ставки на ничью принимаются за 4.07.



Аналитики рассчитывают увидеть большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43.

Если забьёт «Саутгемптон», сыграет коэффициент 1.38. Гол «Манчестер Юнайтед» идёт с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Ставки на гол форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принимаются с коэффициентом 1.90. Если португалец забьёт как минимум два раза, зайдёт коэффициент 5.58.

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