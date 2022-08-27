«Сочи» — «Химки»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Сочи» разгромил «Химки» в матче 7-го тура РПЛ. Игра состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Подопечные Вадима Гаранина оказались сильнее — 4:1.

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Ещё до перерыва «Сочи» забил три мяча. На 15-й минуте с пенальти счёт открыл Кристиан Нобоа, а в компенсированное время он же забил с 11-метровой отметки вновь. Ещё через пять минут Георгий Мелкадзе довёл счёт до разгромного.



На исходе часа игры «Химки» отыграли один мяч благодаря автоголу Артёма Мещанинова. А на 85-й минуте точку в матче поставил Владислав Сарвели.



«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Южане прервали серию из двух матчей без побед, при этом на своём поле команда выиграла три матча из трёх с общим счётом 8:3. «Химки» потерпели третье поражение подряд.

Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков. После увольнения Сергея Юрана команда не набрала ни одного очка в трёх матчах.

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