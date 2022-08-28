«Ахмат» — «Крылья Советов»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

«Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ. Игра состоялась в Грозном и закончилась со счётом 2:1 в пользу самарцев.

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На пятой минуте отличился Мохамед Конате, который воспользовался ошибкой защиты «Крыльев Советов» и вратаря Ивана Ломаева. В середине первого тайма Роман Ежов с передачи Гленна Бейла провёл ответный мяч.

На 30-й минуте грозненцы остались в численном меньшинстве. Прямую красную карточку получил вратарь «Ахмата» Михаил Опарин. На 72-й минуте Александр Коваленко забил второй гол «Крыльев Советов», который оказался победным. В концовке «Ахмат» смог отличиться, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.



«Крылья Советов» с девятью очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» с восемью очками спустился на девятую позицию.

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