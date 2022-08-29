«Ростов» — ЦСКА: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт

В матче 7-го тура чемпионата России по футболу на стадионе «Ростов Арена» «Ростов» разошёлся миром с ЦСКА. Зрители в Ростове-на-Дону так и не увидели голов — 0:0.

Карпин: ЦСКА создал всего один момент.

Ни одна из команд по ходу встречи не имела значительного преимущества. «Ростов» нанёс 12 ударов по воротам против 10 у ЦСКА. Игорь Акинфеев вступал в игру семь раз, Сергей Песьяков отразил пять ударов.

В концовке встречи соперники создали несколько хороших моментов, но так и не смогли открыть счёт. Команды впервые с 2018 года сыграли вничью.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Ростов» находится на седьмой позиции с 13 баллами. Лидерство удерживает «Зенит», в активе которого 17 очков.



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