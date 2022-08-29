Аргентина — Нидерланды: прогноз Павла Боровко на матч ЧМ-2022 по волейболу

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч ЧМ-2022 по волейболу Аргентина — Нидерланды.



Ставка: победа Нидерландов с форой (+7.5) за 1.70.



«Две сборные совершенно одинакового уровня, я бы оценивал победу любой из команд с вероятностью 50 на 50. Аргентина проиграла первый матч на чемпионате мира Ирану и в случае поражения сегодня с большой долей вероятности не выйдет в плей-офф.

Александр Большунов рассказал о любимых видах спорта.

Но по игре у аргентинцев нет ничего особенного, так что для меня фаворит в данной паре Нидерланды. Голландцы без особых проблем разобрались с Египтом в трёх партиях, да и игра с каждым годом становится всё стабильнее и стабильнее, не зря Нидерланды входят в топ-15 сборных в мировом рейтинге.

Сегодня жду равный матч, с небольшим перевесом оранжевых, поэтому предложу рассмотреть плюсовую фору», — сказал Боровко.

Агент Николсона недоволен переходом Кейта в «Спартак».

Ферстаппен на Гран-при Бельгии повторил уникальное достижение 1960 года.

Рыбус восхищён атмосферой в Воронеже: больше в России такого нигде нет!

ЦСКА предлагает € 2 млн за бразильского защитника «Портимоненсе».