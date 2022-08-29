Татьяна Мария — Мария Саккари: прогноз Игоря Панкова на матч US Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч US Open Татьяна Мария — Мария Саккари.



Ставка: победа Марии с форой (+5) за 2.08.



«Татьяна Мария переживает вторую молодость. Тяжело было ожидать, что теннисистка после рождения второго ребёнка столь успешно вернётся в тур. Титул грунтового турнира в Боготе, полуфинал Уимблдона – таковы самые громкие достижения немки.

Серена уходит, Надаль гонится за Медведевым. Главные интриги US Open.

К старту US Open Татьяна активно готовилась, хотя и не всё у неё получалось на открытом харде. На первых трёх турнирах побед не было – только на снятии прошла Уотсон в Торонто. Однако уже в Гранби всё было гораздо лучше – четвертьфинал с победами над Подороска и Бондарь.



У Саккари наметился серьёзный спад, вызванный, скорее, психологическими проблемами – явно непросто ей освоиться в топ-3, присутствует давление, о чём говорила Мария в интервью. А в Нью-Йорке это давление ещё может усилиться – предстоит защита очков за прошлогодний полуфинал.



На данный момент говорить о разгромных победах в исполнении Саккари не приходится. Ведь на трёх хардовых турнирах после Уимблдона она с трудом выиграла один поединок у Стивенс в трёх сетах. А в Лондоне в третьем круге её выбила с турнира как раз сегодняшняя соперница. Более того, в начале года немка в первом круге Открытого чемпионата Австралии навязала плотную борьбу Саккари, хотя проиграла с форой в три гейма.



Очевидно, что довольно своеобразная манера игры Татьяны Марии не очень удобна для греческой теннисистки. Фора в пять геймов в этой паре на андердога при всех вводных данных и с коэффициентом выше 2.00 смотрится вполне рабочим вариантом для ставки на матч», — сказал Панков.

Волейболистка Гончарова: без России на ЧМ ничего интересного не будет.

Касаткина: моя следующая остановка — шестой US Open.



Касаткина на пике. Чего ждать от Дарьи на US Open.



Макинрой: может, на игру Медведева влияет ситуация на Украине.



Надаль оценил свои шансы выиграть US Open.



Даниил Медведев рассказал о своём отношении к Серене Уильямс.