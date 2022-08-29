«Валенсия» — «Атлетико» Мадрид: ставка Ивана Млечного на игру Примеры

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико» Мадрид.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.01.



«Продолжаем обсуждать набирающую ход Ла Лигу, и сейчас хочется поговорить про матч между «Валенсией» и «Атлетико».

Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико».

«Валенсия» под руководством Гаттузо не показывает какой-то феноменальной игры на старте чемпионата. Все мы и так с вами знаем, что Гаттузо ставит оборонительный футбол, так было в «Наполи», так есть и сейчас в «Валенсии». И при нынешних исполнителях, которые есть у команды, постоянно набирать очки не получается. Всё же при такой концентрации на игре в обороне «Валенсия» вообще не должна пропускать, а тут и поражения случаются.



«Атлетико» умудрился проиграть «Вильярреалу» со счётом 0:2 во 2-м туре. В целом «матрасники» провели прекрасную предсезонку, и данный результат я пока скину на случайность, всё же команда у Симеоне сейчас подобралась что надо. Впрочем, как и всегда.



Честно говоря, я не думаю, что Гаттузо что-то поменяет в игре своей команды к этому матчу. Это будет такой же футбол от обороны, сбивание темпа и прочее. «Атлетико», конечно, выглядит главным фаворитом этого матча, но все же, ввиду того что «Валенсия» постоянно играет низовые матчи, я думаю, и в этот раз ситуация повторится.

Мой прогноз на данное противостояние — «Атлетико» не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5. Удачи!» — сказал Млечный.

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