«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико».
Ставка: ничья или победа «Атлетико» в один мяч за 2.38.
«Валенсия» пока в поисках игры, при этом после успеха в дуэли с «Жироной» команда на выезде не смогла сдержать натиск «Атлетика» из Бильбао.
Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико».
В предстоящем матче Дженнаро Гаттузо предстоит непростое испытание – в гости пожаловали «индейцы», в поединках с которыми оранжевые не знали успехов на протяжении восьми игр. Тем не менее, коуч «летучих мышей» считает, что его клуб находится на верном пути.
На счету «Атлетико» поражение в матче с «Вильярреалом» в последнем туре, и сегодняшняя неудача может стать рекордной для Диего Симеоне, который ещё так не проигрывал с начала своей карьеры в Мадриде. Тем не менее в команде не стоит ждать изменений – руководство заявило, что состав переполнен.
Я считаю, что «Валенсия» набирает с каждым матчем, при этом вряд ли стоит ждать от команды открытого футбола с таким непростым противником, как «Атлетико». Отдам небольшое предпочтение Мадриду за счёт состава, при этом не исключаю мирного развития событий» — сказал Мостовой.
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