«Валенсия» — «Атлетико» Мадрид: смотреть онлайн матч Примеры, ставки и прогнозы

29 августа состоится матч 3-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры запланировано на 23:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.24 на матч «Валенсия» — «Атлетико».
Встреча пройдёт на стадионе «Месталья». Обе команды в двух турах чемпионата Испании набрали по три очка.
Аналитики считают фаворитом подопечных Диего Симеоне: на успех «Атлетико» предлагается поставить с коэффициентом 2.03. Победа «Валенсии» оценена в 4.16. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.
Эксперты не ждут от матча в Валенсии большого количества голов: тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69, а тотал больше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.29.
Если забьёт «Валенсия», сыграет коэффициент 1.57. Гол «Атлетико» идёт за 1.27. На «обе команды забьют» можно поставить за 1.96.
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