«Коньяспор» — «Фенербахче»: прогноз на матч чемпионата Турции с коэффициентом 2.20

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Фенербахче».

Ставка: победа «Фенербахче» за 2.20.

В прошлом сезоне эти клубы были прямыми конкурентами. До титула не дотянулись, зато финишировали в тройке сильнейших с разницей в пять очков. «Коньяспор» в межсезонье практически не поменялся – сохранил большинство лидеров и даже укрепил скамейку, добавив новичков в линию нападения. В то же время нельзя сказать, что хозяева стали лучше.

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К еврокубкам «орлы» оказались совершенно не готовы, не сумев дважды в квалификации Лиги конференций переиграть скромный «Вадуц» из Лихтенштейна. Дома вообще проиграли со счётом 2:4. Конечно, после такого горячий приём от фанатов был обеспечен.

В чемпионате тоже выступают слабо. Не сумели забить не только «Истанбулу», но и новичку элитного дивизиона «Анкарагюджю». Неудивительно, что «Коньяспор» считается аутсайдером даже на своём поле. Пока команда явно не в своей тарелке.

«Фенербахче», в свою очередь, решил перезагрузиться, пост главного тренера занял именитый португалец Жорже Жезуш, в составе больше нет Месута Озила, зато полно ярких перспективных новичков. Старт нельзя назвать идеальным, а вот нормальным — вполне.



После относительного провала в 1-м туре «жёлтые канарейки» убедительно выиграли два следующих матча – шесть безответных мячей получила «Касымпаша» (6:0), а «Адана Демирспор» не помог даже Артём Дзюба (4:2). «Фенербахче» не проигрывает на выезде во всех турнирах уже 10 матчей подряд, завоевав в них семь побед.

Кроме того, не забываем, что с «Коньяспором» у гостей также мощная статистика противостояния. 34 победы, семь поражений и три ничьих. В общем, возьмём чистую победу «Фенербахче» с коэффициентом 2.20.

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