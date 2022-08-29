«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико» в рамках 3-го тура Примеры.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.01.



«Поговорим о матче чемпионата Испании, в котором «Валенсия» будет принимать «Атлетико». «Валенсия» заполучила нового тренера, Гаттузо, что является логическим и стилистическим продолжением предыдущего наставника команды: много жёсткости, игра от обороны, много фолов. От Гаттузо «Валенсия» будет принимать весь его характер.

Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико».

Мне кажется, что в этом сезоне вряд ли будет много голов в матчах с участием «Валенсии». Первая домашняя игра сезона убедила в верности такого предположения. Было мало моментов как у ворот соперника, так и у «Валенсии». Вторая игра также была небогата на голы, но в целом опасных моментов уже было больше.



«Атлетико» — это традиционно низовая команда, что я жду и от «Валенсии». Первый матч был уверенно выигран у «Хетафе», а вторая встреча, с «Вильярреалом», которая шла к нулевой ничьей, завершилась поражением из-за грубой ошибки новичка команды Молины. Он к тому же получил красную карточку и не сыграет в предстоящем матче. Это будет хорошо для обороны «Атлетико», которая должна сыграть надёжно.



Думаю, что мадридцы будут мало пропускать, а вот забивать могут, и много, потому что в прошлом сезоне коллектив стилистически поменялся. В атаке «Атлетико» может себя проявить, есть классные исполнители, но с такой неуступчивой «Валенсией» в целом игра может быть низовой.



Думаю, что «Атлетико» сильнее нынешней «Валенсии» и гости не проиграют. Отсюда и моя ставка — Х2 и ТМ (3.5). Можно задуматься о ставке «обе забьют — нет», которая играла в обоих матчах этих соперников в текущем сезоне. Также можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Валенсии» меньше 1.5, но с небольшим коэффициентом», — сказал Вишневский.

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