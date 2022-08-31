Эксперты оценили шансы «Манчестер Сити» потерять очки в матче с «Ноттингем Форест»

31 августа состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 21:30 мск.
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Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Это будет первая очная встреча команд за 13 лет.
Аналитики не сомневаются в действующем чемпионе Англии: поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.11. Успех «Ноттингема» оценивается в 31.00. На ничью можно заключить пари с коэффициентом 13.00.
Если «Ноттингем Форест» не проиграет, зайдёт коэффициент 8.00. Это примерно 12% вероятности.
Эксперты рассчитывают на большое количество голов: тотал 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 4.00.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол «Ноттингем Форест» идёт с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.33.
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